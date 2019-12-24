محاكمة زائرين متهمَين ببيع مشروبات كحولية في الطريق العام

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية زائرين آسيويين متهمين بحيازة المشروبات الكحولية بقصد الاتجار فيها، إذ قاما بعرضها في الشارع العام على المارة بإحدى مناطق الإمارة، لبيعها لهم بصورة غير قانونية.

وكان بلاغ تلقته غرفة العمليات بتاريخ 11 من ديسمبر الجاري، يفيد بوجود شخصين يبيعان المشروبات الكحولية بمنطقة الرولة في الشارقة، بالطريق العام على مرتادي المنطقة، مقابل مبالغ مالية، وعليه تحركت فرق التحريات والفرق المعنية إلى موقع البلاغ، وبالتحري تم التأكد من صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمين، وبالتحقيق معهما تبين أنهما دخلا الدولة من خلال تأشيرة زيارة، واعترفا ببيعهما المشروبات الكحولية للجمهور والمارة، لجمع أكبر مبلغ مالي قبل مغادرتهما الدولة، وعليه تمت إحالتهما إلى النيابة العامة والمحكمة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، فاعترفا بقيامهما ببيع المشروبات الكحولية وحيازتها بقصد الاتجار فيها، وطلبا الرأفة والرحمة خلال محاكمتهما.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 31 من ديسمبر الجاري.