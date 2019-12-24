إحباط تهريب 72 كيلوغراماً من المخدرات داخل قطع غيار سيارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عصابة مكونة من سبعة أشخاص متهمين باستيراد 72 كيلوغراماً من مخدر ميثافيتامين وتخبئتها داخل قطع غيار سيارات.

وقال ضابط تفتيش في جمارك دبي، إنه كان على رأس عمله في ميناء جبل علي، واشتبه في حاوية، وبعد التدقيق عليها تبين أنها تحتوي على قطع غيار سيارات، فتم تشديد الحراسة عليها لحين حضور المستورد، وظلت الحاوية في الميناء أكثر من 50 يوماً.

وأضاف أنه بعد 50 يوماً حضر المخلص الجمركي، ومعه مندوب الشركة التي يفترض أن تتسلم الشحنة المشبوهة، والذي تولى دفع غرامات التأخير المقررة على الشحنة، وعند تفتيش الحاوية بدقة عثر على كمية كبيرة من المخدرات مخبأة داخل قطع الغيار، وتم ضبط جميع المتهمين ذوي الصلة بعملية الاستيراد.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إنه شارك في عملية ضبط المتهمين وباستجواب أولهم أفاد بأن الشحنة عائدة إلى شخص خارج الدولة، طلب من المتهم الأول دفع غرامة التأخير، وتم استدراج بقية المتهمين والقبض عليهم وتفتيش الشحنة والعثور على المخدرات الموجودة بداخلها.

وفي قضية منفصلة باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة متهمين آسيويين باستيراد حاوية تحوي ألواحاً خشبية مخبأ داخلها 74 ألفاً و340 قرص مخدرات.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن جمارك دبي عثرت على الأقراص المخدرة مخبأة داخل الحاوية، فتم التواصل مع المخلص الجمركي، ومراقبة عملية نقل الشحنة إلى مستودع بمنطقة الشارقة الصناعية الثالثة، ثم حركها أحد الأشخاص إلى المنطقة الصناعية الخامسة، وهناك حضر متهمان لتفريغها فتم ضبطهما متلبسين، وأقرا بمعرفتهما بأن الشحنة تحوي مواد مخدرة.