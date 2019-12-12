محاكمة إفريقي هدد شخصاً بـ «أكل لحمه»

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جنايات الفجيرة قضية إفريقيين متهمين بالتعدي على رجل شرطة أثناء تأديته عمله، وإحداث إصابات به، وشرب الخمر، إضافة إلى توجيه تهم للمتهم الثاني بتهديد شخص بـ«القتل وأكل لحمه وسبه بألفاظ خادشة للحياء».

وواجهت الهيئة القضائية المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، فقالا إنهما كانا في حالة سكر وذهبا إلى المجني عليه، وقام المتهم الثاني بتهديده بالقتل وأكل لحمه، انتقاماً منه، وحينما قام المجني عليه بالتواصل مع الجهات الأمنية من أجل حماية نفسه، قاما المتهمان بالتعدي على رجل الأمن وأحدثا إصابات متفرقة في جسده، بحسب التقرير الطبي المرفق مع أوراق القضية.

من جهته، أنكر المتهم الأول تهمتي الاعتداء على رجل الأمن، وتهديد شخص بالقتل، معترفاً بتهمة شرب الخمر.

وقال المتهم الثاني إنه ذهب للمجني عليه بهدف الحصول على جواز سفره، من أجل السفر إلى بلده بسبب وفاة والده، ورغبته في اللحاق بالجنازة، إلا أن المجني عليه رفض ودفعه ودخل في جدال معه، متابعاً أنه لم يقم بتهديده بالقتل أو التلفظ بكلمات خادشة للحياء، كما أنكر تهمة التعدي على رجل الأمن، وأقر بتهمة شرب الخمر.

وقررت الهيئة القضائية تأجيل الحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل.