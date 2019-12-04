100 ألف درهم غرامة لشابين افتعلا حادثاً للحصول على التأمين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام شخصين بافتعال حادث مروري بهدف الحصول على مبلغ التأمين، وقررت تأجيلها لجلسة 15 ديسمبر لندب خبير ولجنة من المرور للاطلاع على الواقعة وفحص المركبتين وتصوير الواقعة للوقوف على ملابسات القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى رجال المرور من مصدر سري، تفيد برصده واقعة افتعال حادث مروري في أحد مواقف المركبات الكائنة بمنطقة الكورنيش خلال منتصف الليل، حيث أوقف المتهم الثاني مركبته وقام المتهم الأول بصدم مركبته بهدف التحايل على شركة التأمين والحصول على قيمة التأمين.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أسندت المتهمين تهمة الاحتيال، والإتلاف العمد، وتقديم معلومات كاذبة، والاستيلاء على أموال الغير بالاستعانة بالطرق الاحتيالية، فيما قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بغرامة مالية تبلغ 100 ألف درهم، إلا أن الحكم لم يلق قبولا لدى المتهمين فطعنا على الحكم أمام محكمة الاستئناف على سند القصور في الأدلة والبرهان إضافة إلى عدم وجود دليل قطعي أو مادي يدينهما.

وخلال الجلسة، استمعت محكمة الاستئناف إلى أقوال شهود الاثبات في الواقعة، والذين أوضحوا أن الواقعة وصلت لإدارة مباحث المرور من مصدر سري لا يمكن البوح عنه، بالإضافة إلى اطلاعهم على كاميرات المراقبة التي بينت أن الحادث كان مفتعلاً.

فيما دفع المتهم الثاني بضرورة الاعتماد على تقرير الأدلة الجنائية الذي أكد تعذر معرفة ما إذا كان الحادث مفتعلاً أم لا، الأمر الذي يبطل الاتهام، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي من الجريمة، والقصور في التحريات، وبطلان أقوال المصدر السري، لعدم وجود أدلة ملموسة، ملتمساً البراءة لنفسه، واستعمال أقصى درجات الرأفة، كما التمس المتهم الأول استعمال الرحمة والرأفة معه.

جدير بالذكر أن المتهم الأول التهمة، أنكر التهمة خلال نظر القضية في محكمة أول درجة، مؤكداً أنه حادث عرضي دون قصد أو تعمد أو تخطيط مسبق، حيث كنت مركبة المتهم الثاني متوقفة في مكانها، وقام بصدمها من دون قصد، فيما أعترف المتهم الثاني بأنه يمر بضائقة مالية ويحتاج لمبلغ مالي لتسوية أموره.