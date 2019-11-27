براءة خليجيَّين من سبّ وتهديد بعضهما

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، ببراءة متهمين خليجيين من تهمة تهديد وسب بعضهما عبر الهاتف نتيجة خلافات أسرية، حيث سبّ الأول الثاني بكلمة بذيئة رداً على تلقيه تهديداً منه لشهادته ضده في قضية أحوال شخصية.

ورفض المتهم الثاني، في جلسة الأسبوع الماضي، التصالح مع المتهم الأول، وأصر على استكمال جلسات المحكمة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة محامية دفاع المتهم الأول، حنان البايض، وأفادت بأن موكلها بريء من الاتهام المسند إليه، استناداً إلى أن المتهم الثاني هدد موكلها بعدما شهد ضده في محكمة الأحوال الشخصية، في قضية رفعتها طليقة المتهم الثاني ضده.

وأشارت إلى أن موكلها رفع شكوى ضد المتهم الثاني لدى الجهات المختصة، وبعد الاستماع لأقوالهما تمت إحالتهما إلى النيابة العامة بتهمة السب للمتهم الأول، والتهديد للمتهم الثاني، ومنها إلى محكمة الجنح التي نظرت في القضية وقضت ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما.