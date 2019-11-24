السجن والغرامة لـ 4 متهمين بسرقة مواد بناء

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

عاقبت محكمة جنايات الشارقة أربعة آسيويين بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمهم 40 ألف درهم بالتضامن، وإبعادهم عن الدولة، بعد ثبوت إدانتهم بالاعتداء على سلامة الغير وسرقة شركة، إذ قيدوا حارسها واعتدوا عليه، وتمكنوا من سرقة مواد للبناء من داخلها.

وتفصيلاً، تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 17 مارس الماضي، عندما ورد بلاغ إلى الشرطة من حارس شركة في منطقة الصجعة الصناعية، يفيد بوجود عدد من الملثمين اعتدوا عليه، وقيدوا يديه.

وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية لمحل الواقعة، حيث اتضح أن المتهمين قيدوا الشاكي، وسرقوا مواد بناء من داخل مستودع الشركة وهاتفه، وتمكنوا من الهرب، ليتم ضبطهم لاحقاً، حيث اعترفوا بالسرقة والاعتداء.

وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال الشاكي (حارس الشركة)، حيث أكد أنه أثناء جلوسه ليلاً داخل الشركة فوجئ بدخول أربعة ملثمين إلى غرفته، وقيدوه وربطوه من يديه، وكسروا هاتفه، وبعدها سرقوا مواد للبناء من داخل الشركة.

وأضاف أنه استطاع حل الحبل الذي ربطوه به، وخرج إلى الشارع، واستعمل هاتف أحد المارة، لإبلاغ الشرطة وصاحب الشركة بالواقعة.