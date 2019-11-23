شرطة أبوظبي تضبط 4 عصابات احتيال مصرفي

المصدر: أبوظبي-وام

وجهت شرطة أبوظبي ضربة موجعة لـ"عصابات الاحتيال المصرفي" ، بعدما أوقعت بـ29 آسيويا بالتعاون مع شرطتي دبي وعجمان واحباط محاولاتهم للاستيلاء على أموال أصحاب الحسابات وذلك بعد الاتصال اليهم هاتفيا والحصول على بياناتهم البنكية واستغلالها في ارتكاب جرائمهم.

والجناة ينتمون لأربع عصابات تقوم بإجراء الاتصالات مع الأشخاص وإيهامهم بوقوع حظر على حساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانيه ،ويجب تحديثها شريطة توفير معلومات عنها تتضمن أرقام الحسابات لاستغلالها للاستيلاء على أرصدة الضحايا.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي مواصلة التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم والإيقاع بالعصابات الإجرامية التي تتخذ من النصب الهاتفي المصرفي وسيلة للاستيلاء على أموال الضحايا بطرق غير مشروعة.

وأعرب عن بالغ تقديره لجهود التعاون والتنسيق المشترك مع شرطتي دبي وعجمان في ملاحقة أفراد العصابة الإجرامية والقبض عليهم حتى لايكون أصحاب الحسابات المصرفية عرضة لاحتيالهم.

وطالب العميد مسلم العامري ،نائب مدير قطاع الأمن الجنائي أصحاب الحسابات المصرفية بعدم التجاوب مع الاتصالات التي ترد اليهم من أشخاص يدعون أنهم من كوادر البنوك وعدم الإدلاء بأية معلومات حول حساباتهم البنكيه او بياناتهم الشخصيه حتى لا تكون عرضة للاستغلال من قبل العصابات باختراقها وتحويل الأموال منها.

وقال العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي انه بورود بلاغات من أشخاص تفيد بوقوعهم ضحايا لعصابة النصب المصرفي ،وفي ضوء ذلك تم تشكيل فريق من المديرية لملاحقة الجناة والقبض عليهم ،وبعد تتبع الأسلوب الأجرامي المتبع للايقاع بالضحايا وإجراء التحريات اللازمه تم التعرف إليهم وتم إلقاء القبض عليهم.

ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،وذلك بالتعاون مع شرطتي دبي وعجمان تم التوصل اليهم والقبض عليهم على فترات في أماكن سكنهم التي يستخدمونها كمراكز اتصال للإيقاع بضحاياهم.

وأوضح أن عدد أفراد العصابات الثلاث الذين تم القبض عليهم في عجمان 25 متهما و4 متهمين أعضاء عصابة واحدة في دبي بحيث قبض عليهم في أوقات مختلفة.

وحث أفراد المجتمع على عدم التردد في الإبلاغ عن أية محاولات احتيال قد يتعرضون لها بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عن طريق الرسائل. (sms2828).وفي حالة الاحتيال التوجه الى أقرب مركز شرطة.