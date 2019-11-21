إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الظفرة إلى مستشفى مدينة زايد"

المصدر: أبوظبي- الإمارات الامارات اليوم

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ امس مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من المنطقة الغربية (الظفرة) إلى مستشفى مدينة زايد.

تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود مصاب من الجنسية السويدية يبلغ من العمر 49 عام إثر حادث تدهور دراجة نارية في صحراء المنطقة الغربية (الظفرة) مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة ولا يستطيع الحركة ومعه خمس أشخاص من جنسيات أوروبية مختلفة.

وعليه تم إعطاء طائرة البحث والانقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ أمر الإقلاع وتمرير الإحداثيات للطيار، وعلى الفور تم تحريك الطائرة إلى المنطقة الغربية (الظفرة). وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تم إخلاء وإنقاذ المصاب وتم نقله إلى مستشفى مدينة زايد بواسطة طائرة البحث والإنقاذ SAR04 المتمركزة في قاعدة ليوا الجوية لتلقي العلاج اللازم.

يهدف المركز الوطني للبحث والإنقاذ بتقديم خدمات البحث والإنقاذ البري والبحري والجوي في الدولة والسيطرة عليها. ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بعمليات البحث والإنقاذ.