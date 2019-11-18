البراءة لخليجية من تهمة التسبب في وفاة 7 من أبنائها بالخطأ

المصدر: سمية الحمادي- دبا الفجيرة

قضت محكمة دبا الفجيرة ببراءة أم خليجية متهمة بالتسبب بالخطأ في وفاة سبعة من أبنائها بحريق اندلع في منزلها قبل نحو عامين.

ووجّهت هيئة المحكمة إلى المتهمة تهمتي التسبب في وفاة سبعة من أبنائها بالخطأ، والإهمال.

وكان حريق اندلع في يناير لعام 2018 بمنزل بمنطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة، نتجت عنه وفاة سبعة أطفال، أربع بنات بينهن طفلتان توأمان، وثلاثة أولاد، راوحت أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاماً، نتيجة الاختناق بالدخان الأسود الناتج عن حريق شب في صالة المنزل.

وتلقت غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة بلاغاً في تمام الساعة الـ5:40 دقيقة صباحاً من إحدى الأمهات، يفيد بتعرض منزلها لحريق، وأن أبناءها داخل المنزل، وعلى الفور هرعت دوريات الشرطة وقوات الدفاع المدني إلى موقع البلاغ في وقت قياسي.