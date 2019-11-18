أبوان يطالبان بتعويض عن وفاة ابنهما في حادث مروري

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، قضية رفعها والدا طالب توفي في حادث مروري، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ طالب المتضرران بتعويض مادي عن وفاة ولدهما، لعدم كفاية الدية المقضي بها لهما مسبقا.

وفي التفاصيل، أقام والدا طالب توفي في حادث مروري لدى خروجه من المدرسة، دعوى قضائية، ضد المتسببين في الحادث، مطالبين بالتعويض المادي عن موت ولدهما إبان خروجه من المدرسة بحادث مروري تسبب فيه المدعى عليهم، وذلك لعدم كفاية وتغطية الدية المقضي بها لهما سابقاً عن جميع الأضرار المادية والمالية، على حد قولهم.

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم ثبوت الأضرار المادية، ولثبوت تغطية الدية التي سبق الحكم بها للوالدين للتعويض الأدبي والمعنوي مع إلزام المدعيين بالمصاريف، ثم قضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة القانونية.

طعن المدعيان في هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ أكدا أن الحكم خالف القانون لعدم الالتزام بالميعاد الذي رسمه المشرع وقضاؤه دون سند بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، مع أن اليوم الأخير من الميعاد صادف إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأبوين، مؤكدة أن الثابت من ملف الدعوى أن الحكم الابتدائي قد صدر في 24/7/2018، وأن الطعن بالاستئناف تم في 26/8/2018 في الإطار القانوني الذي رسمه المشرع، وباعتبار أن اليوم الأخير من الميعاد 23/8/2018 صادف إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد امتدت الإجازة حتى تاريخ السبت 25/8/2018، وهو اليوم الذي يمتد بعده الإجراء بيوم واحد، هو الأحد الموافق 26/8/2018 لمجيئه مباشرة بعد الإجازة، وهو الميعاد الذي رسمه المشرع باعتبار أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، حال أن الاستئناف وفق ما تقدم يكون في الميعاد.