«أنتِ مجنونة» تقود شاباً للمحكمة بتهمة السبّ

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية شاب خليجي متهم بسب فتاة من جنسية عربية، ووصفها بـ«المجنونة» و«الحيوانة»، وتهديدها، حيث أفادت لائحة اتهام النيابة العامة بأن المتهم سبّ المجني عليها أمام باب المحكمة، وهددها نتيجة خلافات مالية بينهما.

وأنكر المتهم، أمام هيئة المحكمة، الاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأن الشكوى التي قدمتها المجني عليها كيدية، وأنكر سبّها أو تهديها، مشيراً إلى أنه لم يصفها بـ«المجنونة» أو «الحيوانة»، كاشفاً عن وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليها.

وحددت المحكمة الجلسة المقبلة موعداً للنطق بالحكم في القضية.