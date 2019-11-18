محاكمة «خليجي» بتهمة الاستيلاء على 175 ألف درهم

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة قضية شاب خليجي متهم بالاستيلاء على 175 ألف درهم من شاب خليجي، وإيهامه بمضاعفة المبلغ المالي خلال أشهر عدة، عبر الاستثمار في إحدى الشركات الخاصة.

وأنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأنه لم يتسلم من المجني عليه أي مبالغ مالية، وأنه وقع ضحية احتيال من قبل شركة خاصة مثل المجني عليه.

وأوضح أنه تعرف إلى شركة استثمارية خاصة تضاعف الأموال عبر الاستثمار في عدد من المشروعات، حيث دفع 70 ألف درهم مقابل مضاعفة المبالغ المالي، ونصح المجني عليه بالاستثمار في الشركة نفسها بهدف الربح المالي، بعدما تأكد من اشتراك عدد كبير من الشباب في المحفظة واستثمار أموالهم فيها.

وأضاف أنه فوجئ بتغيير الشركة نشاطها التجاري، ولم يتمكن من تحصيل أي مبالغ مالية منها، وأن اتهامات المجني عليه له بالاستيلاء على أمواله جاءت كيدية، بعدما عجز عن استعادة أمواله أو الأرباح المالية التي وُعد بها من قبل الشركة الخاصة.

وأشار إلى أنه لا يوجد دليل على استلامه أموالاً من المجني عليه، كما لا توجد علاقة بينه وبين الشركة الاستثمارية.

وأضاف كان على المجني عليه رفع دعوى ضد الشركة للحصول على أمواله، كونها استولت على أموالهما، ولم تلتزم بالشروط المتفق عليها، وأجّلت المحكمة القضية للنطق في الحكم للجلسة المقبلة.