«الكعب العالي» متهم خفيّ في حوادث سيارات النساء

المصدر: محمد فودة - دبي

تمثل الأحذية ذات «الكعب العالي» وسيلة لإضفاء الجاذبية على المرأة، الأمر الذي يدفع كثيرا من النساء إلى ارتدائه عند الخروج من المنزل، متجهات إلى العمل أو التسوق، أو خلال الزيارات. لكن ثمة إشكالية غير ملحوظة مرتبطة بدوره في التسبب بحوادث مرورية، كان بعضها قاتلاً.

مصدر أمني أكد لـ«الإمارات اليوم» أن هناك إشكالية حقيقية في استخدام الكعب العالي أثناء القيادة.

وقال: «بالنظر إلى حوادث عدة ارتكبتها نساء، تبين أنهن لم يستطعن التحكم جيداً في دواسة الفرامل، بسبب ارتفاع كعب الحذاء»، لافتاً إلى أن «هذه المشكلة تقع عادة في المناطق المزدحمة»، إذ تضطر النساء إلى استخدام الفرامل كثيراً، وهذا أمر صعب في ظل ارتدائهن الكعب العالي».

ووفقا لمدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، كانت النساء أكثر التزاماً خلال الفترة من أول يناير إلى آخر سبتمبر من العام الجاري، إذ سجلن 91 حادثاً أسفرت عن ثلاث وفيات و129 إصابة، مقابل 120 حادثاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي أسفرت عن تسع وفيات وإصابة 182 آخرين.

وأضاف أن نسبة الحوادث التي ارتكبتها النساء منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي تبلغ 9.4% من إجمالي الحوادث المسجلة في دبي (التي أسفرت عن وفيات أو إصابات).