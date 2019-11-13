غلق مصنع «سبيشل اكوا لتنقية المياه» بمدينة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية مصنع «سبيشل اكوا لتنقية المياه» في منطقة مصفح بمدينة أبوظبي، التي تحمل الرخصة التجارية رقم IN- 1002470، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008، في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرارات الإغلاق الإداري جاءت نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء، وصحة المستهلك، مبينة أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق المنشأة خلال العام الجاري.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها أسباب المخالفات، مبينة أن أبرز المخالفات تمثل في استخدام عبوات مياه تعود ملكيتها إلى شركات أخرى، ووجود تواريخ مختلفة للإنتاج والانتهاء في بعض العبوات، موضحة أنه تم تحرير أربع مخالفات بحق المنشأة خلال العام الجاري.