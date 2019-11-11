إطلاق الدفعة الخامسة لبرنامج «مكافحة الاتجار بالبشر»

المصدر: دبي - وام

أطلقت شرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، بالتعاون مع شركائهما، فعاليات الدفعة الخامسة لبرنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة 38 منتسباً، ينتمون إلى 22 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية، ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، إضافة إلى ثلاثة منتسبين من السعودية، واثنين من البحرين.

وقال مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدل، إن البرنامج المعتمد من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، يعد الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الاتجار بالبشر».

وتمكن البرنامج، على مدار دفعاته السابقة، من تحقيق أهدافه المنشودة، وأبرزها تخريج 110 متخصصين، رفدوا المؤسسات الحكومية في الدولة، لمساعدتها على التعامل بكفاءة مع قضايا جرائم الاتجار بالبشر في الدولة.