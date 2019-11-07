محاكمة شاب بتهمة ازعاج فتاة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية شاب خليجي متهم بازعاج فتاة وارتكاب فعل فاضح بالطريق العام.

وأنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأنه شاهد الفتاة تجلس بمفردها في مركبتها خلال وقت متأخر من الليل، واعتقد أنها إحدى قريباته لقرب التشابه بينهما، فطرق على باب المركبة والنافذة في محاولة للتحدث معها وإبلاغها بضرورة العودة إلى منزلها، إلا أنها رفضت ورفعت دعوى ضده في مركز الشرطة.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم اعترض طريق المجني عليها وطرق باب المركبة مرات عدة، وعندما رفضت المجني عليها فتح الباب طرق على النافذة وطلب منها فتحها للتحدث معه، إلا أنها رفضت.

وأوضحت أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم يحاول إزعاج الفتاة والتحدث معها، وتم التعرف الى المتهم من خلال رقم مركبته عبر كاميرات المراقبة وتم التحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح بتهمة الإزعاج وارتكاب فعل فاضح بالطريق العام، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة موعداً للنطق بالحكم.