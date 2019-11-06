محاكمة شاب بفعل فاضح في الطريق

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس قضية شاب خليجي متهم بتهمة ازعاج فتاة وارتكاب فعل فاضح بالطريق العام.

وأنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأنه شاهد الفتاة تجلس بمفردها في مركبتها خلال وقت متأخر من الليل واعتقد أنها إحدى قريباته لقرب التشابه بينهما.

وأضاف أنه طرق على باب المركبة والنافذة في محاولة للتحدث معها وإبلاغها بضرورة العودة إلى منزلها، إلا أنها رفضت ورفعت دعوى شكوى ضده في مركز الشرطة، لافتا إلى أنه لم يقصد أن يزعجها أو يتحدث معها.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم اعترض طريق المجني عليها وطرق باب المركبة عدة مرات وعندما رفضت المجني عليها فتح الباب طرق على النافذة وطلب منها فتحها للتحدث معه، إلا أنه رفضت.

وأوضحت أوراق القضية أن كاميرات المراقبة في المكان رصدت المتهم وهو يحاول ازعاج المجني عليها والتحدث معها رغما عنها، حيث قامت المجني عليها برفع شكوى في مركز الشرطة، وتم التعرف على المتهم من خلال رقم مركبته عبر كاميرات المراقبة وتم التحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح بتهمة الازعاج وارتكاب فعل فاضح بالطريق العام،

وحددت المحكمة الجلسة المقبلة موعدا للنطق بالحكم