5 أشخاص يسرقون 35 جهاز تكييف بـ 64 ألف درهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية خمسة آسيويين متهمين بسرقة مستودع مكيفات من إحدى المناطق في الشارقة، بعد إتلاف باب المستودع والدخول وسرقة 35 مكيفاً بقيمة 64 ألف درهم، وباعوها لمتهم بـ6000 درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من الشاكي يفيد بوجود سرقة في مستودع مكيفات كهربائية، وبالانتقال إلى محل الواقعة والتحقيق الأولي تبين فقدان عدد كبير من أجهزة التكييف، وبرفع البصمات والتحري تم التوصل إلى المتهمين المتورطين في الجريمة وضبطهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقتهم 35 مكيفاً، وبيعها لأحد المتهمين معهم، وعليه تم إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم.

وواجهت المحكمة المتهمين الأول والثاني بالتهم المنسوبة إليهما، فاعترفا بسرقة المستودع ليلاً بعد إتلاف الباب، مشيرين إلى أن عدد المكيفات التي سرقاها هو 35 مكيفاً، وقاما ببيعها على دفعات.

فيما قال المتهم الثالث إنه ليست له علاقة بالقضية، ولم يشارك معهم في السرقة، ولا في بيع أو شراء المكيفات المسروقة.

وبمواجهة المتهمين الرابع والخامس بتهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة سرقة، أنكراها، وقالا إنهما لم يكونا يعرفان بأنها مسروقة، وأشار أحدهما إلى أنه اشترى 15 مكيفاً بسعر 120 درهماً لكل جهاز تكييف. وطلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما قرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى 10 نوفمبر الجاري، لاستدعاء المجني عليه.