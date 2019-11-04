60 درهم تقود آسيويين إلى المحكمة‎

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية آسيويين متهمين بسرقة مواد بناء من فلة قيد الإنشاء بمنطقة الفرفار في الفجيرة مستغلين عدم وجود أصحابها، واعترف المتهمين أمام المحكمة بسرقة أعمدة بقيمة 60 درهما.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين أقرا بالتهمة المنسوبة إليهما، مشيران إلى أنهما قاما بتجميع 12 عمود "تصل قيمتها نحو 60 درهماً" كانت خارج فلة سكنية قيد الإنشاء، ووضعوها في مركبتهم الخاصة إلا أنهما ضبطا في لحظة محاولتهما الهروب بالمسروقات.

وطلبا من هيئة المحكمة الرأفة والرحمة، وقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.