ضحية سرقة بالإكراه يحاول تضليل الشرطة لإخفاء فعل مُخل

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة تتكون من ثلاثة عاطلين آسيويين بتهمة سرقة 55 ألف درهم من شخص بالإكراه، بعد اقتحامهم وكراً للأعمال المنافية للآداب وانتحالهم صفة رجال شرطة، وحاول المجني عليه التحايل في البلاغ بالادعاء أنه تعرض للسرقة في طريق عام، لكن تبين أن العصابة اقتادته من ذلك الوكر.

وقال المجني عليه (حداد - آسيوي) إنه كان في منطقة فريج المرر للإشراف على أحد المشروفات، وأثناء اتجاهه إلى مركبته، اعترضه أربعة أشخاص، اثنان منهما يرتديان الزي الإماراتي، وادعوا أنهم من التحريات ثم سحبه أحدهم إلى مدخل بناية وقيده آخر بقيود بلاستيكية، ثم أخرج أحدهم محفظته، وفتشها وسحب مفتاح السيارة، وتوجهوا إليها ثم سرقوا المبلغ وفروا هاربين، واستنجد المجني عليه بعمال الشركة الذين حضروا إليه، وقاموا بفك القيود البلاستيكية، وأبلغ الشرطة.

من جهته، قال شاهد بشرطة دبي إنه ورد بلاغ من غرفة العمليات عن حادث سرقة بالإكراه، وانتحال صفة رجل الأمن، فتم الانتقال وحكى المجني عليه، في روايته الأولى أن المتهمين أوقفوه في طريق عام، وسرقوه بالإكراه بعد ادعائهم أنهم رجال شرطة، ولكن من خلال جمع الاستدلالات وسؤال المتهمين بعد القبض عليهم تأكد أنهم اقتادوه من وكر يدار للأعمال المنافية للآداب، وخاف منهم لاعتقاده أنهم تحريات وأرشدهم إلى النقود الموجودة في سيارته.