«مها» تتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى اليوم

المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أمس، تشكل العاصفة المدارية «مها» في جنوب شرق بحر العرب، عند خط عرض 11.8 شمالاً وخط طول 72.6 شرقاً، بسرعة رياح حول مركزها تقدر ما بين 90 و100 كم/‏‏س.‬

وأشار إلى تراجع الإعصار المداري «كيار» إلى عاصفة مدارية في غرب بحر العرب، موقعها عند خط عرض 18.1 درجة شمالاً وخط طول 60.1 درجة شرقاً، بسرعة 13 كم/‏‏س، لافتاً إلى أن سرعة الرياح حول مركزها تقدر ما بين 80 و90 كم/‏‏س.

وتوقع المركز استمرار العاصفة المدارية «كيار» بالتحرك باتجاه جنوب غرب بحر العرب، حيث تراجعت إلى منخفض مداري منذ أمس، لتقدر سرعة الرياح حول مركزها بما بين 40 و50 كم/‏‏س، فيما تستمر العاصفة المدارية «مها» بالتحرك شمال غرب، باتجاه وسط بحر العرب، وتتعمق لتصبح إعصاراً مدارياً من الدرجة الأولى، اعتباراً من صباح اليوم الباكر.

وأوضح المركز أن طقس اليوم سيكون غائماً جزئيا إلى غائم، مع استمرار ظهور سحب ركامية شرقاً، لافتاً إلى حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً، تراوح ما بين 20 و30 كم/‏‏س، وتصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر، الذي يظل متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويستمر الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام نهاراً، ورطباً ليلاً حتى صباح الأحد، مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية، خاصة شمالاً.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، وتصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر، الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الأحد صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً حتى صباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة، تراوح سرعتها ما بين 18 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏س على البحر، الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقّع أن يستمر الطقس يوم الاثنين المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، خصوصاً شرقاً، ورطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، لافتاً إلى أن سرعتها ستراوح ما بين 18 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

- طقس اليوم سيكون

غائماً جزئياً إلى غائم..

وانخفاض تدريجي

في درجات الحرارة.