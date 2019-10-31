محاكمة 3 آسيويين بتهمة زراعة حشيش في المنزل

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية ثلاثة أشخاص آسيويين متهمين بحيازة مخدرات بقصد التعاطي والاتجار، إذ تم تحريز داخل سكنهم شتلة لنبتة الحشيش يقومون باستخدامها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بوجود عدد من الأشخاص يقومون بتعاطي مادة الحشيش داخل منزلهم، وبعد التحري والتأكد من البلاغ تم التوصل إلى محل سكن المتهمين، وبتفتيشه تم العثور على شتلة ممنوعة في المنزل، وبفحصها عن طريق المختبر الجنائي اتضح أنها نبتة حشيش، وخلال التحقيقات اعترف المتهم الأول بأن النبتة تعود إليه، وإثر اعترافاته تمت إحالته مع بقية المتهمين إلى القضاء.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترف الأول بأن النبتة تعود إليه، فيما أنكر الثاني والثالث التهمة، وأكد المتهم الثالث أنه يسكن معهم بالمنزل، ولم يتعاط الحشيش، وهو محبوس على ذمة القضية منذ أربعة أشهر.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 17 من نوفمبر المقبل للاستماع إلى شهادة الشهود، وإخلاء سبيل المتهم الثالث بكفالة شخصية.