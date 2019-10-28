«استئناف دبي» تبرئ متهمَين من جلب 40 كيلوغرام مخدرات

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات بحق بحارين آسيويين، فيما أكدت حكماً بالعقوبة ذاتها على قبطان قارب دين سابقاً بتهريب 40 كيلوغراماً من أنواع مخدرات متعددة، شملت الهيروين والماريغوانا والأفيون والحشيش والأمفيتامينات، إضافة إلى أكثر من 9000 حبة من أربعة أنواع مخدرات.

وقضت محكمة الاستئناف ببراءة البحارين لعدم كفاية الأدلة، فيما أنكر المتهمون علمهم بوجود المخدرات التي أخفيت في خزانات الوقود، بقارب أبحروا به من بلادهم إلى دبي.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن جمارك دبي اشتبهت في وجود مخدرات على متن قارب قادم من دولة آسيوية، فبادرت بتفتيشه، واكتشفت كمية ضخمة من المخدرات، فأبلغت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، إن المخدرات التي عثر عليها كانت مخبأة بخزانات الديزل، وبفحصها تبين أنها تتنوع بين الحشيش والماريغوانا والهيروين والأفيون والأمفيتامينات، و9228 حبة مخدرة من أربعة أنواع.