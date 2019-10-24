براءة خليجية من تهمة سب مطلقها

المصدر: سمية الحمادي ــ الفجيرة

قضت محكمة الجنح في الفجيرة ببراءة خليجية متهمة بشتم مطلقها عبر «سناب شات».

وأنكرت المتهمة في الجلسات السابقة التهمة الموجهة إليها، قائلة «كنت في حديث عن موضوع عام دار بيني وبين شقيقة طليقي، ولم أكن أقصد فيه (الشاكي)، كما أنني لم أحادثه بشكل مباشر»، موضحة أنها منذ أن رفعت دعوى طلاق على زوجها وهو يرفع القضايا ضدها من أجل الانتقام منها.

من جانبها، أفادت محامية الدفاع عن المتهمة بأن «الشاكي فتح بلاغاً يفيد بشتم مطلقته له في أحد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات)، إلا أنه بلاغ كيدي، فموكلتي لم تذكر اسمه، كما أنها كانت تتكلم بشكل عام، وليس بها أي دليل يدينها»، متهمة شقيقة «الشاكي» بالكيدية لإرسالها محادثة دارت بينها وبين المتهمة دون أن تستأذنها.