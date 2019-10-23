محاكمة سائق شاحنة بدهس شرطة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية سائق شاحنة عربي متهم بدهس شرطي وتعريض حياته للخطر وإحداث إصابات جسديه به، إثر وقوع مشادة بينهما حول إزالة سياج في إحدى المناطق السكنية.

واتهمت النيابة العامة، السائق بدهس رجل الشرطة وتعريض حياته للخطر، وقيادة شاحنة دون ترخيص، والهروب من المكان بعد الحادث، وأنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه وأفاد أمام هيئة المحكمة بأن المجني عليه كان يقف أمام الشاحنة أثناء تحركه والحادث وقع للمجني عليه فيما بعد.

وأوضح، أنه أثناء قيادة الشاحنة كان المجني عليه يقف في الجهة الأمامية، وإنه لا يعلم إذا كان المجني عليه انتقل من مكانه وتوقف خلف الشاحنة، مشيراً إلى أنه تقابل مع المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة وحصل تنازل منه على القضية كونه لم يقصد دهسه.

وأفادت هيئة المحكمة بأن المجني عليه لم يتنازل عن القضية، وأن التقرير الطبي يفيد بتعرضه لأضرار جسديه نتيجة الدهس، مضيفة أن المتهم أفاد في تحقيقات الشرطة والنيابة بأنه لم يتنبه بوجود المجني عليه خلف الشاحنة، إلا أن شهود الإثبات المتواجدين في الموقع شاهدوا المتهم وهو يقود شاحنته بطريقة خطرة بعدما طلب منه رجال الشرطة بتحريك شاحنته بعيداً عن الموقع، ما أدى إلى دهس المجني عليه وهروب المتهم من الموقع.

وفي قضية منفصلة نظرت المحكمة، قضية شاب خليجي متهم بالتغيب عن إعطاء عينة فحص بوله لإدارة مكافحة المخدرات، ووجهت إليه النيابة متهمة بالغيب عن الفحص الدوري لعينة المخدرات وعدم التواصل مع الجهات المختصة لإبداء سبب التغيب، رغم توقيعه على تعهد بالحضور لإعطاء العينة.

وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة تغيبه عن الفحص، وأفاد بأنه لم يتلق أي اتصال من إدارة مكافحة المخدرات من أجل تحديد موعد للحضور وإعطاء عينة فحص البول للتأكد من عدم تعاطيه للمخدرات، متابعاً أنه يعمل في أبوظبي ولم يتمكن من الاتصال بهم نظرا لطبيعة عمله.

وأوضح أنه لم يحاكم من قبل في قضايا مخدرات، وأنه في حال قضيت المحكمة بسجنه لمدة عام وفقا للقانون فإنه سيخسر عمله ويفقد خطيبه التي يستعد لزواج بها الشهر المقبل، وستتعرض أسرته للضرر كونه المعيل الوحيد لها، وطلب من المحكمة تكفيله حتى لا يتعرض للفصل من عمله ويسخر أسرته