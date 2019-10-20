حبس «لصوص الفيلات» بعد عودتهم إلى دبي لاستعادة المسروقات

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاث سنوات على عصابة تتكون من أربعة أشخاص، أدينوا بالسطو على عدد من الفيلات وسرقة مجوهرات وساعات ثمينة، تقدر قيمتها بحوالي 219 ألف درهم، قبل أن يخفوا المجوهرات لدى شريك لهم، ويفروا من البلاد.

وانتظر المتهمون الفرصة للعودة إلى الإمارات بهدف استخراج مسروقاتهم، لكن شرطة دبي قبضت عليهم فور عودتهم، واستردت جزءا كبيراً من المسروقات.

وأقر ثلاثة من المتهمين بأنهم حضروا إلى الدولة بهدف السرقة من الفيلات، واتفقوا مع رابع مقيم في البلاد على مساعدتهم بتوفير شرائح هاتفية، ووسيلة نقل، وإرشادهم إلى المناطق الراقية، ثم إخفاء المسروقات لديه إلى حين عودتهم.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين الثلاثة تسللوا إلى الفيلا، التي نفذوا فيها جريمتهم الأخيرة، عبر باب الشرفة، ثم فتحوا خمس خزائن موجودة في إحدى الغرف، وعثروا فيها على مقتنيات ثمينة، تضم مجوهرات وساعات رولكس وأخرى من أنواع مختلفة، تقدر قيمتها بحوالي 219 ألف درهم، ثم فروا من الدولة عبر مطار دبي في اليوم ذاته.

وقال موظف يعمل لدى صاحب الفيلا، إنه اكتشف السرقة بعد مرور ثلاثة أيام على عودته من أجازته، إذ فوجئ بفوضى في المكان، وعثر على الخزائن ملقاة على أرض المطبخ، فأبلغ الشرطة، مشيراً إلى أن رئيسه (مالك الفيلا) موجود خارج الدولة لقضاء إجازته، وأنه هو المسؤول عن الفيلا في غيابه.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن المتهمين الثلاثة متورطون في سرقة فيلات عدة خلال وجودهم في الدولة، بمشاركة المتهم الرابع، الذي أخفى المسروقات مقابل الحصول 3000 درهم.

لكن فريق البحث الجنائي تتبعه، وقبض عليه. وخلال التحقيق معه، أرشد عن المسرقات.

وكان المتهمون الثلاثة قد عادوا إلى الدولة بعد مرور شهر على ارتكابهم جريمتهم الأخيرة، ليقبض عليهم في مطار دبي، ويحالوا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات.