خطف وتعذيب وقتل بسبب خلافات تجارية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، نظر قضية اتهام 12 آسيويا بقتل شخص والشروع في قتل ثان بعد أن قاموا بخطفهما من إحدى المناطق الصناعية بالدولة والاعتداء عليهم باستخدام أنابيب حديدية وقطع خشبية، وذلك على خلفية منافسة بينهم على بيع الخمور، وقررت تأجيل القضية للاستماع للشاهد الثاني بجلسة 29 أكتوبر الجاري.

وخلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى الشاهد الأول " المجني عليه الثاني"، وأوضح أنه تم اختطافه أثناء تواجده بمنطقة صناعية حيث ترجل المتهمون من سيارة ذات دفع رباعي وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وأدخلوه عنوة إلى المركبة، وحينها التقى بالمجني عليه الأول "القتيل" حيث كان يجلس بمنتصف المقعد الخلفي للمركبة محاطاً بإثنين من المتهمين وظهرت عليه اثار الاعتداء حيث كان ينزف من رأسه، مشيراً إلى أن أحد المتهمين نهره ومنعه من إطالة النظر للمجني عليه.

وقال: "كانوا يسألوننا عن تجارة بيع الخمور وسط الاستمرار في الاعتداء علينا، ثم توجهوا إلى منطقة رملية مظلمه وأنزلوني فيها وبعد ضربي لمدة تزيد عن نصف ساعة سلموني إلى ثلاثة آخرين قاموا بنقلي بإحداي السيارات وتركي على الطريق العام في منطقة صناعية، فقمت بالاستنجاد بسائق سيارة أجرة واتصلت من هاتفه بصديق، لكونهم سرقوا هاتفي وما معي من أموال، وقام السائق بإيصالي إلى عنوان صديقي، ومكثت لديه ثلاثة أيام وبعدها توجهت لاحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج ثم قمت بالذهاب إلى مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة".

ولدى سؤال هيئة المحكمة عن عدم قيامه بإبلاغ الشرطة فور تركهم له، أجاب بأنه مخالف لإجراءات الإقامة بالدولة، وخشي ان تقبض عليه الشرطة، موضحاً أنه لم يعلم بوفاة المجني إلا من رجال الشرطة في التحقيقات.

ومكنته هيئة المحكمة خلال الجلسة من التعرف على المتهمين عن قرب، وتعرف على 4 منهم، مبيناً أن عملية اختطافه والاعتداء عليه استمرا لنحو ما يقارب ساعتين، مشيراً إلى أنه حاول الهروب منهم أكثر من مرة إلا أنهم تمكنوا من إحكام قبضتهم عليه.