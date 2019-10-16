محاكمة خليجية بتهمة سبِّ طليقها عبر «سناب شات»

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة قضية امرأة خليجية متهمة بسب طليقها عبر برنامج «سناب شات» بثلاث ألفاظ نابية، وأنكرت المتهمة أمام المحكمة الاتهام المسند إليها، وأفادت أنها لم تسب طليقها وأن الشكوى التي قدمها ضدها في مركز الشرطة كيدية بسبب الخصومة التي وقعت بينهما نتيجة الطلاق.

وأوضحت أن طليقها استدل بصورة سجادة موجودة في منزلها ليؤكد صحة شكواه، فيما أن الصورة المرفقة في أوراق القضية تعود إلى سجادة موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي ومشابهة لصورة السجادة في منزلها، قامت بتصويرها وتنزيلها على برنامج «سناب شات» وتظهر يديها بالحناء في الصورة نفسها.

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أنها قامت بسب طليقها أو التعدي عليه بألفاظ خادشة للحياء، فيما طلب محامي الدفاع عن المتهمة تأجيل القضية للاطلاع عن الملف وإعداد وسائل الدفاع والمرافعة عن موكلته، واستجاب المحكمة لطلب المحامي وأجلت القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع.