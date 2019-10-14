وفاة خليجي بجرعة مخدرات.. ومحاكمة صديقيه‎

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية خليجيين متهمين بتعاطي وحيازة مواد مخدرة وقيامهما بجرح صديق لهما كان بصحبتهما قبل أن يفارق الحياة بجرعة زائدة تناولها داخل شقة فندقية.

وبسؤال هيئة المحكمة المتهم الأول عن التهمة المنسوبة إليه أنكر قيامة بجرح صديقهما «المتوفى» فيما أقر بتعاطيه المواد المخدرة في الشقة الفندقية نفسها، مطالباً بعلاجه من الإدمان في مصحة.

فيما أنكر المتهم الثاني جميع التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن المتوفى من أقرباءه ولم يكن متواجد معه في الشق الفندقية في ذلك الأثناء.

وقدم المحامي الموكل للدفاع عن المتهم الثاني دفوعاً يطلب من خلالها براءة موكله، لانتفاء أركان الجريمة في أوراق القضية لعدم وجود جريمة ودليل مادي عليها، إذ لا يوجد دليل اعتداء على الرجل المتوفى والفحص الذي أجرته الجهات الأمنية أثناء ضبط موكله يؤكد عدم تعاطيه للمواد المخدرة، إذ لم يكن في الشقة الفندقية أثناء ضبط المتهم الأول بصحبة الآخر الذي مات بجرعة زائدة، متسائلاً «كيف يتم اتهام موكله على اعترافات المتهم الأول التي قدمها إلى رجال الشرطة وهدفه الرئيس دفع التهم عنه والصاقها بالمتهم الثاني».

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية للحكم في جلسة الأسبوع المقبل.