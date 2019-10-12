محاكمة عربي هدد باغتصاب طفلة بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي. الفجيرة

نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية عربي متهم بشتم طفلة وتهديدها باغتصابها هي ووالدتها من خلال برنامج الـ«واتس أب»، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكان المتهم قد تواصل مع شقيق المجني عليها وهو أصغر سناً منها ووجه له رسائل مكتوب بها عبارات شتم للمجني عليها وتهديد باغتصابها هي ووالدتهما.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم، أنكر التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه لا يعرف المجني عليها إلا أنه يعرف شقيقها الأصغر ولم تكن بينهم أي محادثات عبر برنامج الواتس أب، إلا أن الهيئة حين واجهت المتهم بتفاصيل المحادثة أقر بأنه قام بكتابتها لتخويف الطفلة فقط وأنه لم يكن ينوي أن يقوم بأي شيء تجاهها.

وأجلت هيئة المحكمة الحكم لحين استدعاء شقيق المجني عليها للسماع لأقواله.