3 سنوات سجناً لـ 10 متهمين في «قضية آداب»

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

قضت محكمة جنايات الفجيرة بالسجن ثلاث سنوات على 10 متهمين بينهم ثماني نساء، بعد إدانتهم في قضايا دعارة وتحسين معصية وحيازة مشروبات كحولية، مع تسليم المضبوطات والإبعاد بعد قضاء مدة العقوبة.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهمين بتهمة الاتجار بالبشر، حيث يدير المتهمان الأول والثاني إحدى الشقق، ويستغلان المتهمات الثمانية في ارتكاب جريمة الدعارة مع أشخاص مجهولين، مقابل مبلغ مادي في كل مرة يحضر هؤلاء الأشخاص إلى الشقة المخصصة لهذا الغرض، كما كان المتهمون يخفون المشروبات الكحولية داخل الشقة للاتجار بها.

وأمرت النيابة العامة بتحويل جميع المتهمين إلى المحكمة بعد اكتمال التحريات وتوجيه التهم ضدهم، وأقر المتهمان أمام هيئة المحكمة بتهمة إدارة شقة للدعارة واستغلال الفتيات في ممارسة أعمال الرذيلة مقابل المال، كما أقرا بحيازتهما للمشروبات الكحولية.