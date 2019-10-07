مسافر يحاول تهريب حبوب مخدرة في علبة حلويات

المصدر: رأس الخيمة - وام

تمكن أحد ضباط العمليات الجمركية في مطار رأس الخيمة الدولي من ضبط شاب عربي، قادم عبر المطار، وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب والمواد المخدرة، محاولاً إدخالها إلى البلاد عن طريق إخفائها في علبة حلويات، بعد أن لاحظ المفتشون وجود إشارة في جهاز فحص الحقائب، تُبيّن أن هناك عقاقير طبية.

وقال مدير عام دائرة الجمارك في رأس الخيمة، الدكتور محمد المحرزي، إن يقظة مفتشي جمارك مطار رأس الخيمة الدولي، والحس الأمني لديهم، وإلمامهم بلغة الجسد، أتاحت ضبط المواد المخدرة المخفية في صندوق يوحي بأنه علبة حلويات، إذ لاحظوا أن هناك إشارة لوجود عقاقير طبية داخل الصندوق، الأمر الذي أثار شكوكهم. وبعد تحويله إلى التفتيش اليدوي، تبين وجود حبوب ومواد مخدرة أسفل العلبة بكمية كبيرة.

وأكد المحرزي أن الدائرة تحرص على تطوير كوادرها البشرية، خصوصاً الفنية، ممثلة في ضباط التفتيش الجمركي، من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية متخصصة في لغة الجسد والتفتيش الجمركي، واستخدام الأجهزة المتطورة، لكشف المهربين والمواد المهربة.