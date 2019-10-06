صفر حوادث وفيات في الصجعة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

سُجلت منطقة الصجعة في إمارة الشارقة، كمنطقة تطبيق المسرعات لمؤشر الوفيات صفر في حوادث الوفيات، كما أظهرت النتائج انخفاضاً في معدل زمن الاستجابة للحوادث البليغة في مناطق القرائن، والنوف، والجرينة، بزمن وصول بلغ (6.36 دقائق).

وتفقد نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، العقيد الدكتور علي أحمد بوالزود، إدارة المرور والدوريات (الأنجاد)، للوقوف على مجريات العمل والخدمات المقدمة، وتوجيه سير الأداء بما يحقق استراتيجية وزارة الداخلية، بحضور أعضاء فريق عمل تطبيق المسرعات الحكومية لمؤشر الوفيات على الطرق، ومؤشر معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ.

وأثنى على النتائج الإيجابية المتحقّقة خلال فترة تطبيق المسرعات الحكومية لمؤشري الوفيات على الطرق، ومعدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ.

ووجه العاملين في إدارة المرور والدوريات، والموظفين الميدانيين والإداريين في منطقة تطبيق المسرعات، للعمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء، عند تقديم الخدمات المختلفة للمتعاملين، وأدائهم واجبهم للارتقاء بمستوى العمل الشرطي، مشيداً بالجهود التي بذلوها خلال فترة تطبيق المسرعات الحكومية، والعمل ضمن الخطة المرسومة التي تم من خلالها إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الداعمة لتحقيق نتائج إيجابية، وتعزيز العمل والتعاون المثمر مع الشركاء الداخليين والخارجيين.