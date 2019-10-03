موظف يبتسم لزميله ويوجه له 3 طعنات قاتلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة موظف فلبيني (41 عاماً) شرع عمداً مع سبق الإصرار والترصد في قتل زميله في العمل (مصري) بطعنه ثلاث مرات، بعد أن ابتسم له، إلا أن سرعة نقل المجني عليه إلى المستشفى حالت دون وفاته.

وقال المجني عليه (موظف 32 عاماً)، إنه كان على رأس عمله، ويتحدث مع أحد العملاء فحضر المتهم إلى مقر الشركة في وقت متأخر ولم يكن يرتدي الزي الرسمي للعمل، وابتسم له دون أن يتحدث معه.

وأضاف أنه كان يتحدث في الهاتف وفوجئ بالمتهم يطعنه في رقبته وكتفه اليسرى ثلاث مرات فسقط على الأرض فوراً، وكاد المتهم يطعنه مرة أخرى إلا أن الموظفين أبعدوه فلاذ بالفرار، وتم استدعاء الشرطة والإسعاف ونقله إلى مستشفى راشد، مؤكداً أنه لا يعرف سبب قيامه بالاعتداء عليه، إذ لا توجد بينهما خلافات سابقة.

وأفادت شاهدة عيان زميلة المتهم والمجني عليه بأن المتهم وجه ثلاث طعنات مباشرة إلى المجني عليه بسكين، دون أن يعرف أحد السبب، وأكد تقرير الطب الشرعي أن الإصابات في أماكن قاتلة.