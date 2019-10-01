محاكمة آسيويين بقتل صديقهما ودفنه في مزرعة‎

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

باشرت محكمة جنايات الفجيرة نظر قضية آسيويين متهمين بقتل صديقهما عمدا في مزرعة تعود لكفيل المتهم الأول ودفنه في منطقة سكمكم.

وتفيد أوراق القضية بأن المتهمان استدرجا المجني عليه إلى مزرعة في منطقة سكمكم وقاما بتقيد يديه وقدميه في أحد الغرف وضرباه وسرقاه بالإكراه.

وقتل المتهمان المجني عليه خنقا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم دفناه في مكان مخصص لتربية الأغنام في المزرعة.

وأنكرا المتهمان جميع التهم الموجهة إليهما وهي تهمة الخطف وتقيد الحرية وسرقته وقتله العمد مع سبق الاصرار والترصد، وإخفاء جثته.

وواجهت هيئة المحكمة المتهمين باعترافاتهما أمام مركز الشرطة والنيابة العامة وإعادة تمثيل الجريمة بالتعاون مع الشرطة والجهات الأمنية إلا أنهما انكرا ذلك، مضيفين أنهما لم يقومان بأي شيء من ذلك.

وبسؤال الهيئة عن طبيعة علاقة المتهمين بالمجني عليه قال المتهم الأول إنه كان على معرفة به أثناء عمله في دبي، بينما انكر الثاني معرفة المجني عليه، مشيراً إلى أنه لم يره أبداً من قبل.

وأجلت الهيئة الحكم في القضية لحين استدعاء الشهود وهم ثلاثة من رجال الشرطة الذين كشفوا تفاصيل القضية لمواجهة المتهمين.