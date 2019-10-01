شرطة عجمان تحجب 16 موقعاً لترويج المخدرات

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة عجمان، العقيد سيف خليفة المهيري، أن الدوريات الإلكترونية حجبت 16 موقعاً إلكترونياً لترويج المخدرات، خلال 18 شهراً، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات بالوصول إلى أعلى درجات الأمن ومكافحة المخدرات بشكل ريادي مستدام.

وأشار إلى أن مروجي المخدرات في هذه المواقع يحتالون للترويج عبر تغيير الأسماء وإعطائها أسماء رمزية تشبه الحقيقية لتُبعد الشبهة والشك، إلا أن خبرة رجال مكافحة المخدرات من خلال الدوريات الإلكترونية للبحث ومتابعة المواقع المشبوهة في الترويج لأي مواد مخدرة، مكنتهم من محاصرة هذه المواقع وضبطها، والعمل على حجبها.

وأكد أن الإدارة تعمل بجهد كبير ومستمر وتوظف كل الإمكانات المتاحة، لمكافحة ترويج المخدرات أو تعاطيها في الإمارة والتوعية ضد استخدامها، داعياً الجمهور إلى التبليغ عن أي مواقع إلكترونية، يشتبه في ترويجها مواد مخدرة.