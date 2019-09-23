إصابة 4 طلبة مواطنين نتيجة حادث سير بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة

أصيب 4 طلبة مواطنين اليوم أعمارهم بين 10 و16 عام بإصابات بسيطة نتيجة حادث تصادم وقع بين حافلة مدرسية وسيارتين على طريق مليحة بالشارقة، إذ تم إسعاف الطلبة إلى المستشفى للطمئنان على حالتهم الصحية.

وسمحت المستشفى للطلبة بالخروج بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان عليهم من قبل الكوادر الطبية.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوجود حادث تصادم على شارع مليحة بإمارة الشارقة بين عدد من المركبات بينهم حافلة مدرسية تتبع لمدرسة خاصة، وتم على الفور الاستجابة للبلاغ وتخطيط الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، حيث خرجوا من المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهم.