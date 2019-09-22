فتاة وراء محاولة قتل مراهق في مركز تجاري

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مراهق من جنسية دولة خليجية يبلغ من العمر 19 عاماً بتهمة الشروع في قتل شاب آخر خليجي بالتعاون مع اثنين آخرين محالين إلى محكمة الأحداث، نتيجة خلاف على فتاة.

وقال المجني عليه 17 عاماً، إنه كان متواجداً في مركز تجاري شهير برفقة صديق له، وحضر إليهما شخص لا يعرفانه وطلب منهما مرافقته إلى البوابة، حيث التقيا بـ6 شباب، وسأله أحدهم عن المدرسة التي يدرس بها، ثم حاول صديقه سحبه بعيداً عنهم تجنباً للمشاكل، لكن طلب منه أحدهم الحديث معه على انفراد وغادر 3 أشخاص ولم يتبق سوى 3 آخرين من بينهم المتهم، وبعودته إليه فوجئ باثنين منهما يدفعانه مرات عدة ثم استل أحدهم سكيناً وطعنه في خصره، فهرب منهم وتوجه إلى الممر المؤدي إلى فندق ملحق بالمركز التجاري وأغمى عليه إلى أن حضرت الشرطة وتم نقله بواسطة الإسعاف إلى المستشفى.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إنه اطلع على كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الواقعة، وشاهد 3 أشخاص يركضون، فحدد هوية المتهمين الثلاثة ومن بينهم الشاب الذي طعن المجني عليه، وتم التوصل إلى مكانهم وضبطهم، وبالاستفسار مع المتهم بالطعن أفاد بأنه كان برفقة زميليه وحدث سوء تفاهم مع المجني عليها بسبب فتاة، فطعن المجني عليه وحاول الأخير الهروب لكنه لحق به لمعاودة طعنه إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

وتناقضت أقوال المتهمين الأول والثاني في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة، فأفاد الأول المحال إلى محكمة الجنايات لدى الشرطة بأن المتهم الثاني المحال إلى محكمة الأحداث هو الذي طعن المجني عليه، لكنه تراجع عن ذلك وأفاد في تحقيقات النيابة بأنه هو الذي طعن الشاب الخليجي.

وأفاد تقرير طبي بأن المجني عليه يحتاج إلى علاج أكثر من 20 يوماً، وستخلف إصابته عاهة مستديمة.