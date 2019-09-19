محاكمة شاب بتهمة الاعتداء على شرطي

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة جنايات الفجيرة في قضية شاب عربي، نُقل إلى مستشفى حكومي فاقد الوعي، وعندما أفاق تعدى على شرطي بالضرب والشتم، مسبباً له إصابات.

وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة تهمة التعدي على موظف عام، أثناء تأدية وظيفته، بحجة عدم تذكره بسبب حالة الإغماء التي كان فيها قبل نقله عبر الإسعاف إلى المستشفى، إذ وجد نفسه بين الطاقم الطبي، ولا يذكر ما حصل له في تلك الأثناء، مشيراً إلى أنه لا يعرف المجني عليه، ولم يره من قبل، وأنه إذا وجده بين مجموعة فلن يستطيع أن يميزه.

وسردت هيئة المحكمة تفاصيل الواقعة للمتهم بأنه تعرض للإغماء في أحد الأماكن العامة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الحكومية عبر الإسعاف، وبعد أن تم وضعه في غرفة الطوارئ للبدء في علاجه هاجم الطاقم الطبي، وحين استعان الطاقم الطبي بالشرطي المناوب في المستشفى قام بضربه وشتمه، متسبباً له في إصابات.

وسألت هيئة المحكمة المتهم إن كان يعاني مرض الصرع أو يتعالج من مرض نفسي ما، إلا أن المتهم أكد أنه سليم، ولا يعاني أية أمراض، مطالباً ببراءته.

فيما أجّلت المحكمة الحكم في القضية إلى حين إحضار الشهود واستكمال الجلسات.