محاكمة 6 أشخاص لسرقة ملابس بـ40 ألف درهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها أربعة أشخاص من جنسية آسيوية، بتهمة سرقة شركة ملابس، بعد كسر القفل الموجود على الباب، وتمكنهم من سرقة 246 جوال ملابس متنوعة، قيمتها تتجاوز 40 ألف درهم، وبيعها للمتهمين الخامس والسادس.

وبعد ورود بلاغ للشرطة بواقعة السرقة، تم ضبط المتهمين والمتورطين في القضية وأحالتهم للقضاء. وواجهت المحكمة المتهمين من الأول إلى الرابع بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترفوا بالسرقة وأنكروا كسر قفل الباب، مشيرين إل أنهم باعوها للمتهم الخامس.

وواجهت المحكمة المتهم السادس بالتهمة المنسوبة إليه، فيما تغيب الخامس عن حضور الجلسة، فأكد أنه اشترى البضاعة من المتهم الخامس بقيمة 32 ألف درهم، سلمه منها 25 ألف درهم، وظل الباقي حتى يسلمه الفواتير، ولم يكن يعرف أنها مسروقة، مشيراً إلى أنه بعد معرفته بأنها مسروقة قام بإرجاع البضاعة بحضور الشرطة للشركة الشاكية ولديه ما يثبت ذلك.

بدوره، طلب محامي الجهة الشاكية أجلاً للرجوع للشركة ومعرفة إذ ما كانت البضاعة ردت لها، بدورها أجّلت المحكمة القضية لتاريخ السابع من أكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.