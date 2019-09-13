إفريقي يسرق مطعماً ويطلب الرأفة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية إفريقي متهم بسرقة 1069 درهماً من داخل صندوق كاشير مطعم في الشارقة، واعترف المتهم أمام المحكمة بالجريمة، وطلب الرأفة. وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 16 أغسطس الماضي، عندما دخل المتهم المطعم، ونجح في تشتيت انتباه صاحبه، واستطاع سرقة 1069 درهماً من داخل صندوق الكاشير، وبمراجعة الكاميرات الموجودة داخل المطعم، تم التعرف إلى المتهم، وقدم صاحب المطعم بحقه بلاغاً، وتم التحقيق بالواقعة وضبط المتهم، وإحالته إلى القضاء. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها، وكرر اعترافاته الواردة بالتحقيقات، وأكد أنه كان يحتاج إلى المال، ما اضطره إلى السرقة، مطالباً بالرأفة والرحمة به خلال محاكمته.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 17 سبتمبر الجاري للحكم مع استمرار حبس المتهم.