رجل يقتل زوجته في مواقف عملها بدبي بسبب «الخيانة»

المصدر: محمد فودة - دبي

ألقت شرطة دبي القبض على رجل آسيوي قتل زوجته طعناً بسكين لشكه في خيانتها له وتورطها في علاقة غير شرعية مع شخص آخر، بحسب مصدر أمني قال لـ«الإمارات اليوم» إن المتهم استدرج زوجته خارج مقر عملها ثم طعنها في مواقف سيارات طعنات نافذة وفر هارباً، واعترف المتهم في التحقيقات بقتل زوجته لشكه في سلوكها.

وقال المصدر إن بلاغاً ورد صباح أمس إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي عن تعرض امرأة تحمل ملامح آسيوية لطعنات قاتلة في مواقف بناية بمنطقة القوز، لافتاً إلى أن فريق من البحث الجنائي التابع للإدارة العامة للتحريات ومركز الشرطة التي وقعت الجريمة في نطاق اختصاصه، بالإضافة إلى فريق مسرح الجريمة وخبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وأضاف أن فريق العمل حدد على هوية المجني عليها من خلال إفادات الشهود، وهي أسيوية تدعى «ف. ت» 39 عاماً، ومن ثم واصل جهود البحث والتحري حتى توصل إلى المتهم الذي نفذ جريمته ثم بادر بالفرار لكن قبض عليه رجال المباحث وتم اقتياده إلى الإدارة العامة للتحريات، حيث اعترف بجريمته.

وذكر المتهم وهو في العقد الرابع من عمره خلال استجوابه من قبل فريق العمل بأنه جلب زوجته من بلده ثم اكتشف أن لها علاقة غير شرعية بشخص آخر فقرر الانتقام منها، وتوجه إلى مقر عملها، واستدعاها إلى المواقف ودب شجار بينهما استل على إثر سكيناً كان يخفيه ثم وجه إليها طعنات قاتلة وبادر إلى الفرار، ومن المقرر إحالته إلى النيابة العامة في دبي بتهمة القتل العمد.