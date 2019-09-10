محاكمة 3 أشخاص متهمين بطعن رابع

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

استمعت محكمة جنح الشارقة إلى أقوال ثلاثة آسيويين، متهمين بضرب شخص وطعنه بالسكين في ظهره، إثر شجار نشب بينهم على خلافات شخصية، وحجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة 22 من سبتمبر الجاري.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أنه التقى المتهمين الثلاثة، وحدثت بينهم مشادة كلامية إثر خلافات شخصية، مشيراً إلى أن المتهم الأول ضربه برفقة المتهمين الثاني والثالث، وبعدها طعنه بسكين في ظهره، ما جعله يسقط على الأرض، وهربوا جميعاً، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد المجني عليه أنه لا يريد الصلح مع المتهمين، كونهم أصابوه بإصابة خطرة، كادت أن تودي بحياته.