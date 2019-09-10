محاكمة مسافر متهم بحيازة لفائف لحفظ الحشيش

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة قضية متهم فيها شخص (عربي) بإدخال محظورات إلى الدولة، حيث تم ضبطه في مطار الشارقة بحوزته لفائف لحفظ الحشيش.

وتعود تفاصيل القضية حسب أقوال الشاهد الذي يعمل في شرطة مطار الشارقة، عندما كان المتهم قادماً من بلده إلى الدولة من مطار الشارقة، وخلال تواجده في غرفة المراقبة شاهد المتهم يقوم بحركات غريبة، وتم رصده وهو يرمي لفافة من جيبه على الأرض، وبعدها توجه أحد الموظفين والتقطها، واتضح أنها لفافة تستخدم لحفظ الحشيش، مشيراً إلى أنه تم ضبط المتهم وتبين أن اسمه ضمن قائمة الأسماء المطلوبة ويوجد تعميم بحقه.

وتابع أنه تم التحقيق مع المتهم وجلب حقائبه وتفتيشها فتبين وجود مجموعة من اللفائف في الحقيبة لكنها فارغة، مشيراً إلى أنه بفحص اللفائف تم التأكد من أنها تستخدم لحفظ الحشيش، وبمواجهة المتهم اعترف بأنها ملكه وكان يستخدمها في بلاده، وتم إحالته إلى النيابة ومنها إلى المحكمة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبأقوال الشاهد، فأنكرها، وقال إن ما ورد في أقوال الشاهد غير صحيح.

بدورها طلبت النيابة إدانة المتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 16 من سبتمبر المقبل لتقديم الدفاع.