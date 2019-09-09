مخالفة خطرة وراء حادث تصادم حافلة مدرسية بصهريج

المصدر: محمد فودة-دبي

قال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي إن مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات التي تصنف من المخالفات الخطرة وراء حادث مروري وقع صباح اليوم على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الانجليزية– فرع الورقاء – ومركبة صهريج مياه "تنكر"، ما نتج عنه إصابة 19 شخصاً من بينهم 15 طالباً ومشرفَتان أصيبوا بإصابات بسيطة، ومشرفة ثالثة وسائق الصهريج تعرضوا لإصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى راشد.

وأشار إلى أن الحادث تسبب في ازدحام مروري على جسر معبر الخليج التجاري، لافتاً إلى أن مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات تعد من المخالفات الخطرة، التي تتسبب دائماً في حوادث بليغة، ويقع فيها كثير من السائقين، رغم التحذيرات المتكررة، والتوعية بضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر.

من جهتها اعلنت هيئة الصحة بدبي في تغريدة على حسابها على "تويتر " أن مستشفى راشد استنفر طواقمه الطبية والإدارية اليوم، بعد استقباله بلاغ حادث طلبة الحافلة المدرسية، وتم التعامل مع الحالات وفق أفضل الممارسات الطبية، الأمر الذي عجل بخروجهم جميعاً بعد تلقي العلاج، باستثناء طالبة، ومشرفة الحافلة والسائق.

كما اشرف المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد القطامي، على متابعة مستمرة لحالة الطلبة، فور وصولهم إلى الطوارئ، حيث وجه بتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية والرعاية الطبية المتكاملة، وتيسير لقاءات ذويهم بهم، وذلك قبل انتقاله إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الطلبة.

وأشاد الوزير بجهود الفريق الطبي الذي سارع بإسعاف المصابين، وفي مقدمتهم د. سارة كاظم استشاري ورئيس قسم الطوارئ في المستشفى، وكذلك المختصين في قسم العناية المركزة والعلاقات العامة.