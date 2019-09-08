الحكم بالسجن سنة غيابياً على خليجي تخلّف عن فحص المخدرات

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة على شاب خليجي متهم بالتغيب عن الفحص الدوري، للتأكد من عدم عودته لتعاطي المخدرات - غيابياً - بالسجن سنة، إلا أنه اعترض على الحكم الصادر عليه أمام المحكمة نفسها.

وتفصيلاً، جاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم تغيب عن الحضور في الموعد للمحدد لمركز الشرطة، لإعطاء فحص عينة من بوله للجهات المختصة، رغم توقيعه على تعهد بالالتزام بالحضور.

وأفاد المتهم أمام هيئة المحكمة، خلال الاستماع لأقواله، بأنه سجن في نهاية العام الماضي تسعة أشهر على ذمة قضية تعاطي مواد مخدرة، وفور خروجه من السجن، وقَّع على تعهد في أحد مراكز الشرطة في رأس الخيمة للحضور، وإجراء الفحص الدوري.

وأوضح أن السبب الرئيس لتغيبه، كان دخوله السجن في قضية منفصلة، لافتاً إلى أنه فور خروجه من السجن ذهب إلى مركز الشرطة لإجراء الفحص، إلا أنه فوجئ بتحويل قضيته إلى المحكمة.

وأضاف أنه لم يخالف القوانين، وأنه لم يتسلم جدول مواعيد الفحص من مركز الشرطة فور خروجه من السجن، كما أن هاتفه المحمول كان مفصولاً، بسبب عدم استخدامه، كونه كان مسجوناً على ذمة القضية الأولى.

وأوضح أنه لا توجد لديه نية في عدم الخضوع لتاريخ الرعاية اللاحقة، أو مخالفة قواعد الإجراءات، وطلب من المحكمة النظر في وضعه الاجتماعي، حيث إنه متزوج ولديه أطفال.

وأوضحت المحكمة أن امتناع أو تغيب المتهم عن إجراء الفحص الدوري لعينة البول، يعاقب عليه بالسجن مدة سنة، وفقاً للقانون، وفي حال رفضه إعطاء العينة للجهات المختصة، فإنه يعاقب بالسجن سنتين وفقاً للقانون.

وحددت المحكمة صباح اليوم جلسة للنطق بالحكم.