آسيوي يكسر زجاج مركبة خليجي لسرقة هاتف متحرك

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة جزاء الفجيرة في قضية، متهم فيها آسيوي، بكسر زجاج مركبة خليجي لسرقة هاتفه. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة، موجهة له تهمة سرقة هاتف متحرك من مركبة رجل خليجي، وتهمة إتلاف المركبة، بعد كسر زجاجها، والتي كانت تقف في أحد الأماكن العامة بالإمارة، بحسب ما رصدته كاميرات المراقبة في المكان، مطالبة بعقابه على التهمتين.

بدوره، أنكر المتهم - عند مثوله أمام هيئة المحكمة - التهمتين المنسوبتين إليه، موضحاً أنه لا يعرف مركبة الشاكي، ولا علم له بتفاصيل التهمتين اللتين نسبتا إليه، وسألت المحكمة المتهم إن كانت لديه نية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، لكنه أجاب بالنفي، فيما حجزت المحكمة القضية إلى الشهر المقبل، للحكم فيها.