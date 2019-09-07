حاول الهروب عبر فتحة التكييف ووصفته المحكمة بمصدر الشر والعنيف

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بسجن سارق آسيوي الجنسية أربعة أشهر وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضائه فترة العقوبة، وإلزامه بسداد المصاريف إثر اتهامه بسرقة هواتف متحركة وأموال من متجرين في رأس الخيمة والهروب من فتحات التكييف ومرواح شفط الهواء، ووصفت المحكمة المتهم بمصدر الشر وبالعنيف بسبب محاولته الهروب عبر فتحة التكييف الموجودة في غرفة التوقيف بمركز الشرطة.

واتهمت النيابة العامة المتهم بتنفيذ سرقتين منفصلتين في رأس الخيمة، حيث قام المتهم في القضية الأولى بسرقة ستة هواتف محمولة و300 درهم من محل لبيع الهواتف المحمولة في منطقة الجزيرة الحمراء والهروب من فتحة شفط الهواء من المحل بعد إتمام عملية السرقة.

واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بسرقة هاتف محمول و300 درهم، عبر الدخول من باب المحل الساعة الرابعة فجرا، وتابع المتهم أنه لم يهرب من فتحة شفط الهواء لأن باب المحل كان مفتوحا، إلا أنه سرعان ما غيّر أقواله بعد توجيه المحكمة أسئلة له عبر المترجم المعتمد للتأكد من صحة أقواله في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، وأفاد أنه نفذ عملية السرقة الساعة الرابعة عصرا.

وأوضحت المحكمة أن المتهم قام بعد توقيفه في مركز الشرطة بمحاولة الهروب من فتحة التكييف الموجودة في غرفة التوقيف قبل أن يتم اكتشاف أمره من قبل رجال الشرطة، وقضت المحكمة بسجنه شهرين وإبعاده عن الدولة وإلزامه بسداد المصاريف.

وفي القضية الثانية اتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة مبلغ 1000 درهم من صندوق حسابات تابع لشركة تجارية في منطقة الجزيرة الحمراء من خلال مغافلة الموظفة على الكاشيير وسرقة المبلغ والهروب من النافذة وإتلافها، حيث أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، رغم اعترافه بالتهمة في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، وقضت المحكمة بسجنه شهرين وإبعاده عن الدولة وإلزامه بسداد مصاريف القضية.