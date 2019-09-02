أوروبي يهدّد امرأة بصور ورسائل اختلسها من هواتف صديقها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي غيابياً متهماً أوروبياً هدد امرأة من جنسيته بفضحها، بعد أن حصل على صور لها، وأخرى لرسائل نصية بينها وبين صديقها، من هواتف سرقها من سيارتها، كما هدد بملاحقتها، سواء كانت في دبي أو في بلادها، إذا لم تقنع صديقها بإعادة نقود اقترضها منه.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم سبّ المجني عليها بعبارات بذيئة، وسرق ثلاثة هواتف تخص صديقها من سيارتها، وأتلف أجزاء في السيارة، بعد أن حصل عليها من دون إذنها وموافقتها.

وقالت المجني عليها إنها كانت تعتزم المغادرة إلى بلادها، وقبل قيامها بذلك أعطت سيارتها من طراز أودي إلى صديقها، لكن فوجئت بالمتهم يتصل بها ويخبرها أنه أخذ السيارة، كما أرسل إليها فيديو وهو يقوم بتصوير هواتف تخص صديقها، كانت موجودة بالسيارة، وصوراً شخصية لها وأخرى لمحادثات نصية مع صديقها، وهددها بفضحها لدى أهلها وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ووجّه إليها عبارات بذيئة فحررت ضده بلاغاً لدى مركز الشرطة.