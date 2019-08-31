المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن 10 سنوات بحق زائر آسيوي جلب وأحرز 118 كبسولة بلاستيكية تحتوي على أكثر من كيلوغرام من مخدر الكريستال، بالإضافة إلى كبسولتين تحتويان على مخدر الحشيش.

وأفاد مفتش في جمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة بأنه رصد المتهم أثناء مروره بنقطة التفتيش الأخيرة قبل بوابة خروج المسافرين، بعد أن اشتبه فيه أحد زملائه، وكان يتلفت بشكل مريب وكأنه يراقب أحداً ما وكانت مشيته غير طبيعية، فسأله بلغته عما إذا يريد الإفصاح عن شيء ممنوع بحوزته فنفى المتهم ذلك، فقام بتفتيش أمتعته ولم يعثر على شيء.

وقال المفتش إنه لاحظ التعب بادياً على وجه المتهم، وكان يود مغادرة المطار بسرعة فاشتبه في أنه يحمل شيئاً ما في أحشائه وبعرضه على جهاز كشف الأحشاء تبين وجود أجسام غريبة في داخل أحشائه، وبسؤاله عن تلك الأجسام اعترف بإخفاء 120 كبسولة داخل أحشائه منها كبسولتان تحتويان على مخدر الحشيش و118 أخرى تحتوي على مادة مخدرة.

وطلب أن يذهب إلى دورة المياه لينزل الكبسولات فأنزل 49 كبسولة، ملفوفة بلفافة بلاستيكية شفافة وبفتحها تبين أنها تحتوي على مسحوق أبيض، وبفحصها عن طريق جهاز كشف المخدرات الخاص بالجمارك تبين أنها مادة الكريستال.

وأقرّ المتهم بجريمته في تحقيقات النيابة العامة، وقضت محكمة الجنايات عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى الإبعاد.